Bauermann feiert Premiere mit Würzburger Basketballern

Würzburg (dpa/lby) – Mehr als viereinhalb Jahre nach seinem bislang letzten Bundesligaspiel als Trainer betreut Dirk Bauermann mit s.Oliver Würzburg wieder einen Verein in der deutschen Eliteklasse. Der frühere Nationalcoach feiert seine Premiere mit den Unterfranken zum Auftakt der Rückrunde am Freitag (19.00 Uhr) bei der BG Göttingen. Für den 59 Jahre alten Nachfolger des beurlaubten Doug Spradley stand in der Vorbereitung die Verteidigung im Fokus.

«Unsere Verteidigung können wir relativ schnell stabilisieren, bei der Offensive dauert das immer etwas länger», sagte Bauermann, der in Deutschland zuletzt den FC Bayern betreut hatte. Am 27. September 2012 wurde er dort freigestellt. Im Mai zuvor waren die Münchner im Playoff-Viertelfinale an den Artland Dragons gescheitert. In der Liga konnten die Würzburger von 16 Partien nur fünf gewinnen.