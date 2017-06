Augsburg (dpa/lby) – Beim Brand einer Lagerhalle in einem Augsburger Industriegebiet ist am Sonntag ein hoher Schaden entstanden. (…)

Neu-Ulm (dpa/lby) – Schaden in Höhe von mindestens 100 000 Euro ist bei einem Dachstuhlbrand in Neu-Ulm entstanden. Nach Angaben (…)

Halbe Million Schaden bei Brand in Kieswerk

Moosburg a.d. Isar (dpa/lby) – Schweißarbeiten sind wahrscheinlich die Ursache für den Brand in einem Kieswerk in Moosburg an der (…)