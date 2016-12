Bauernpräsident: Wünsche mir Kälte und Schnee

München (dpa/lby) – Knackig kalt und mit reichlich Schnee – so wünscht sich Bayerns Bauernpräsident Walter Heidl diesen Winter. Allerdings gehe es ihm nicht um eine romantische weiße Weihnacht oder Wintersport. Die milderen Winter der letzten Jahre hatten viele Schädlinge gut überstanden. Die Kälte könnte das Problem für den nächsten Sommer mindern. Außerdem lockert der Frost den Boden auf. Gleichzeitig schützt Schnee Pflanzen vor starkem Frost und er würde helfen, das Wasserdefizit insbesondere in den Waldböden auszugleichen, das sich in den vergangenen, eher trockenen Jahren immer weiter aufgebaut habe. «Wir brauchen hier Niederschläge.» Auch wenn der Umbau zum Mischwald mit immer mehr Laubbäumen voranschreite, gebe es noch viele Fichten, die besonders unter Trockenheit litten. «Ein durch Trockenheit geschwächter Baum ist anfällig, etwa für den Borkenkäfer.»