Baugebiet Kulmbach/Forstlahm: Der Protest ist nicht verstummt

Die Kritik am Baugebiet in Kulmbach Forstlahm ist nach wie vor vorhanden. Die Bayerische Rundschau zitiert heute das Ehepaar Schieber, das nicht nur für sich spricht. Die Forstlahmer haben sich sogar einen Rechtsanwalt genommen.

Ihr Eigentum wollen sie schützen, haben Angst vor Starkregen und dass ihnen der Tiefenbach dann bis ins Haus läuft, weil er für das Neubaugebiet verändert worden ist.

Zu groß ist den Forstlahmern das neue Baugebiet. Hinweise der Stadt, das sei im Vorfeld alles öffentlich gemacht und im Stadtrat einstimmig beschlossen worden, lassen die Schiebers so nicht gelten. Ihnen gegenüber habe es aus der Stadtverwaltung geheißen, ob Forstlahm Nord II überhaupt gebaut werde, sei keineswegs sicher. Und, Naturschutzbelange seien nicht berücksichtig und eventuell das neue Regenüberlaufbecken dort nicht genehmigt.

Oberbürgermeister Schramm weist die Vorwürfe zurück . Aber zumindest wegen des Regenüberlaufbeckens – das die Schiebers zurückgebaut haben wollen – soll es einen Ortstermin geben.