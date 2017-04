Baumarktkunde von Betonsteinen erschlagen

Nürnberg (dpa/lby) – Ein Motorradfahrer ist in Nürnberg in einen Kinderwagen gekracht. Das zweijährige Mädchen darin schleuderte (…)

Ebelsbach (dpa/lby) – Ein Motorradfahrer ist in Unterfranken in einer Kurve gestürzt und gestorben. Wie die Polizei in der Nacht (…)

Angler stürzen aus Boot in Walchensee: 66-Jähriger ertrinkt

Kochel am See (dpa/lby) – Zwei 44 und 66 Jahre alte Angler aus Augsburg sind aus ihrem Ruderboot in den Walchensee in Oberbayern (…)