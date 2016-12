Bausback fordert Ausweitung von DNA-Analyse und Speicherung

München (dpa/lby) – In der Debatte um mehr Sicherheit fordert Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU) eine Ausweitung der Analyse, Erfassung und Speicherung von DNA-Spuren. Es gehe um eine schnellere und effektivere Strafverfolgung, sagte Bausback am Donnerstag. DNA-Spuren von Tatorten sollten auch auf Augen- und Haarfarbe, Alter, Größe sowie geografische Herkunft untersucht werden können. Bislang ermögliche die Strafprozessordnung dies nur zur Feststellung der Abstammung und des Geschlechts eines mutmaßlichen Täters.

Zudem will Bausback für die Aufklärung künftiger Straftaten die Möglichkeiten zur Erfassung von DNA ausweiten. Der genetische Fingerabdruck solle dazu dem konventionellen gleichgestellt werden. Bausback will beide Vorschläge in die Sonderarbeitsgruppe einbringen, die das Kabinett nach dem Berliner Anschlag vor Weihnachten eingesetzt hatte.