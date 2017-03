Baustart am Mühlkanal: Stadt Kulmbach verbessert ihren Hochwasserschutz

Heute ist offizieller Baubeginn für die Hochwasserschutzmaßnahmen am Mühlkanal in Kulmbach. Dort wo er in der E.C.-Baumannstraße Richtung Flutmulde geführt wird, werden 400 Meter Deich erhöht und zurückverlegt und fast ein halber Kilometer Ufermauer gebaut. Die Stadt wird am frühen Nachmittag zusammen mit den Anliegern in der E.-C.-Baumannstraße, den Planern, Behörden, der Baufirma und Gästen den Baubeginn feierlich starten. Seit drei Wochen ist das Wasser im Mühlkanal abgesenkt und die ersten Vorarbeiten laufen.

Hintergrund sind Berechnungen des Wasserwirtschaftsamtes in Hof, dass der Mühlkanal etwa bei einem Starkregenereignis nicht ausreicht und es Überschwemmungen geben kann. Die Kosten für die Baumaßnahmen liegen bei rund drei Millionen Euro und dazu gibt es Fördergelder.