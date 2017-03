Bayerische Bierkönigin: Melanie Fraas aus Neuenmarkt im Finale

Kommt die nächste Bayerische Bierkönigin aus dem Landkreis Kulmbach? Der Traum für Melanie Fraas aus Neuenmarkt lebt weiter. Beim heutigen Casting in München hat sie sich einen Platz im Finale gesichert. Damit hat sie sich als eine von sieben Kandidatinnen aus ursprünglich rund 130 Bewerberinnen durchgesetzt. Das Finale findet am 18. Mai statt. Dann wird die neue Bierkönigin gekrönt. Ihre Hauptaufgabe ist es, das bayerische Bier in Deutschland und auf der ganzen Welt zu repräsentieren und bekannt zu machen. Melanie Fraas ist 24 Jahre alt, kommt aus Neuenmarkt und studiert in Bamberg „Erwachsenen- und Weiterbildung“.