Bayerischer Tag der Ausbildung: Huml wirbt für Pflegeberufe

Pflegeberufe sind Jobs für die Zukunft – das sagt Gesundheitsministerin Melanie Huml aus Bamberg. Anlaß ist der „Bayerische Tag der Ausbildung“, der am heutigen Montag das Thema in die Köpfe der Menschen – auch hier in Oberfranken – bringen soll.

In einer Gesellschaft, die älter wird, wird das Thema Pflege immer wichtiger. Der Bedarf an Nachwuchs steigt. Aus diesem Grund hat das Ministerium unter den Namen „Herzwerker“ eine Kampagne gestartet, die gezielt junge Menschen für den Pflegeberuf begeistern will. Mit Videos und Informationen auf einer eigens dafür eingerichteten Homepage: www.herzwerker.de/altenpflege