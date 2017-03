Bayern 1 überholt Antenne Bayern

Frankfurt/München (dpa/lby) – Der Hörfunksender Bayern 1 hat den privaten Konkurrenten Antenne Bayern als beliebtesten Radiosender im Freistaat abgelöst. Nach der am Mittwoch vorgestellten Media-Analyse hören im Freistaat an Werktagen im Schnitt 912 000 Menschen pro Stunde das erste Programm des Bayerischen Rundfunks. Das sind 24 000 mehr als bei der letzten Erhebung im vergangenen Juli. Der bisherige, jahrelang unangefochtene Marktführer Antenne Bayern verlor 147 000 Hörer und kommt auf 900 000.

Auch die im Bayern Funkpaket zusammengeschlossenen Lokalradios sanken deutlich in der Gunst der Hörer: Ihre Zahl ging um 133 000 auf 793 000 zurück. Auf 654 000 Hörer kommt der öffentlich-rechtliche Sender Bayern 3; das sind 18 000 weniger als bei der letzten Erhebung.

Insgesamt bleibt das Radio ein beliebtes Medium mit nur leicht rückläufiger Tendenz. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) nutzen 78,1 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung an jedem Werktag das Radio. In Bayern sank der Anteil von 83,9 auf 81,1 Prozent. Auch bei der Hördauer liegt Bayern mit durchschnittlich 199 Minuten pro Tag über dem Bundesschnitt von 189 Minuten. Im vergangenen Sommer waren es in Bayern noch 211 Minuten.

Bundesweit wurden rund 70 000 deutschsprachige Bürger ab zehn Jahren nach ihren Lieblingssendern befragt. Die agma, ein Zusammenschluss von Unternehmen aus der Medien- und Werbewirtschaft, ermittelt zweimal jährlich die Reichweiten auf dem deutschen Radiomarkt. Die Daten sind wichtig für die Preise von Werbespots.