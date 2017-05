Bayern-Angriff: «Jetzt geht es los auf dem Transfermarkt

München (dpa) – Der deutsche Serienmeister FC Bayern München hat mit seinen Führungsgremien konkrete Planungen beschlossen, wie er nach dem Karriereende von Philipp Lahm und Xabi Alonso die Qualität seines Luxuskaders erhalten und weiter ausbauen möchte. «Bei uns stehen Personalentscheidungen an. Jetzt geht es los auf dem Transfermarkt», kündigte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge auf der Homepage des Vereins an. Die Personalpolitik sei mit Trainer Carlo Ancelotti und dem von Uli Hoeneß angeführten Aufsichtsrat «besprochen und auch schon beschlossen» worden. Hoeneß hatte zuletzt bei der Meisterfeier die mögliche Verpflichtung von «Granaten» in Aussicht gestellt.