Bayern-Basketballer im Eurocup auf Halbfinalkurs

München (dpa) – Die Basketballer des FC Bayern München haben gute Chancen auf ihren ersten Einzug in ein internationales Halbfinale. Der Bundesligist besiegte am Dienstagabend im Eurocup Unicaja Málaga aus Spanien mit 91:82 (42:36). Spiel zwei im Viertelfinale findet am Freitag in Andalusien statt. Sollte Malaga dann ausgleichen können, hätten die Bayern in einer entscheidenden dritten Partie am Mittwoch der kommenden Woche wieder den Heimvorteil.

In einer giftigen Partie vor 6265 Zuschauern im Münchner Audi Dome waren Maik Zirbes (15 Punkte) und Reggie Redding (13) die erfolgreichsten Werfer im Team von Bayern-Trainer Sasa Djordjevic. Für Malaga trafen Defan Musli (15) und Jeff Brooks (14) am besten.

Zu Beginn des letzten Viertels zogen die Bayern auf 77:60 davon, trotzdem wurde es noch einmal eng. Malaga kam bis auf maximal fünf Punkte heran. Auf der Tribüne musste auch Vereinspräsident Uli Hoeneß noch einmal um die so wichtige 1:0-Führung in dem Duell zittern.

Für die Bayern war es in dieser Saison bereits der dritte Erfolg gegen Malaga. In der Vorrunde hatten die Münchner mit 74:62 in Spanien und 72:69 in eigener Halle gewonnen.