Bayern-Basketballer ohne Zirbes in Berlin

München (dpa) – Die Basketballer des FC Bayern München müssen beim Bundesligaspiel in Berlin weiter auf Neuzugang Maik Zirbes verzichten. Der Nationalspieler befinde sich nach einer Fußverletzung im Aufbautraining, sagte Trainer Sasa Djordjevic vor der Begegnung bei ALBA am Sonntag (15.30 Uhr/telekombasketball.de). «Ich habe einen Zirbes-Plan», sagte Djordjevic über den Center, der kommende Woche beim Pokal-Finalturnier in Berlin erstmals für die Münchner auflaufen könnte. Bei der Liga-Begegnung erwartet der serbische Bayern-Trainer einen schweren Kampf für sein dieses Jahr noch ungeschlagenes Team: «Es wird körperlich sehr, sehr zur Sache gehen.»