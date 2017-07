Bayern-Basketballer verlängern Vertrag mit Talent Jallow

München (dpa/lby) – Basketball-Bundesligist FC Bayern München hat den Vertrag mit Talent Karim Jallow um drei Jahre bis zum Sommer 2020 verlängert. Dies teilte der Verein am Montag mit. Der U20-Nationalspieler ist gebürtiger Münchner und durchlief bei den Bayern sämtliche Nachwuchsteams. Der Flügelspieler rückt in der kommenden Saison enger an den Kader von Trainer Sasa Djordjevic heran und wird den Angaben zufolge erneut auch für die in der 2. Bundesliga ProB spielende Zweitvertretung gemeldet sein.