Bayern-Basketballer verlängern Vertrag von Booker

München (dpa) – Der FC Bayern hat den Vertrag von Basketball-Profi Devin Booker um ein Jahr bis Sommer 2018 verlängert. Das gab der Bundesligist am Mittwoch bekannt. Der 26-Jährige geht in seine zweite Saison bei den Münchnern. «Devin war schon in seinem ersten Jahr mit seinem Einsatz und spektakulären Aktionen eine wichtige Stütze unserer Mannschaft», sagte Geschäftsführer Marko Pesic. Der amerikanische Center ist der vierte Profi, der seinen Kontrakt beim Team von Coach Sasa Djordjevic verlängerte. Als einzigen Neuzugang konnten die Bayern bislang Braydon Hobbs aus Ulm verkünden.