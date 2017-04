Bayern-Basketballer wollen Ulmer Siegesserie beenden

München (dpa/lby) – Die Basketballer des FC Bayern wollen im nächsten Auswärtsspiel den langen Siegeszug von ratiopharm Ulm beenden. «Irgendwann muss mal eine Serie reißen. Wir sind hochmotiviert, dass wir diejenigen sind, die Ulm eine Niederlage zufügen», sagte Nationalspieler Danilo Barthel am Donnerstag in München. «Wir wissen aber gleichzeitig auch, wie schwer das ist.» Ulm hat sechs Spieltage vor Ende der regulären Saison alle Partien in der Bundesliga gewonnen.

Das Duell gegen den Spitzenreiter am Samstag (18.00 Uhr) komme zu einem guten Zeitpunkt, sagte FCB-Trainer Sasa Djordjevic. «Wir wissen über ihre Stärke. Wir haben viel Respekt, aber keine Angst», sagte Djordjevic. «Ein Spiel auf diesem Niveau ist eine gute Herausforderung vor den Playoffs.»