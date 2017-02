Bayern Best 50: Bewerbungen bis 1. März möglich

Unternehmen können sich ab sofort wieder für die Auszeichnung „Bayerns Best 50“bewerben. Der Preis zeichnet besonders wachstumsstarke mittelständische Unternehmen aus, die in den letzten Jahren die Zahl ihrer Mitarbeiter und ihren Umsatz überdurchschnittlich steigern konnten. Darüber hinaus bekommen zwei Firmen einen Sonderpreis für überdurchschnittliches Ausbildungs-Engagement.

Ausgelobt wird der Preis vom Bayerischen Wirtschaftsministerium.

Bis 1. März können sich Unternehmen bewerben.

In den vergangenen Jahren kamen wiederholt Preisträger aus dem Kreis Lichtenfels, wie „Concept Laser, IBC Solar oder Dechant Bau.