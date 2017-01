Bayern: de Maizières Anti-Terror-Vorschläge «abwegig»

München (dpa/lby) – Bayern lehnt die von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) gemachten Vorschläge für mehr Kompetenzen des Bundes im Anti-Terror-Kampf ab. «Eine derartige Debatte zum jetzigen Zeitpunkt lenkt nur von den eigentlichen Problemen und Herausforderungen zur raschen Bekämpfung des Terrorismus ab», sagte Landesinnenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Dass die Bundespolizei zusätzliche Aufgaben zu einem Zeitpunkt übernehmen solle, wo sie nach eigenem Bekunden nicht genug Leute habe, um überall in Deutschland die Grenzen wirksam zu kontrollieren, «ist geradezu abwegig».

De Maizière fordert angesichts der Terrorgefahr deutlich mehr Kompetenzen für den Bund in der inneren Sicherheit. Er schlug in der «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Dienstag) eine Stärkung des BKA, eine Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz zugunsten einer Bundesverwaltung und den Ausbau der Bundespolizei vor.