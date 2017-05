Bayern: Drei Milliarden für die Digitalisierung

Garching (dpa/lby) – Bayern will in den kommenden Jahren drei Milliarden Euro zusätzlich für die Digitalisierung ausgeben: für Hochgeschwindigkeits-Internet überall in Bayern, für digitale Bildung, Wirtschaft und digitale Technologien. Dies hat das Kabinett am Dienstag auf einer Sitzung in Garching bei München beschlossen.

«Wir Bayern wollen die Leitregion in der Digitalisierung werden», sagte Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). «Durchschnitt wäre hier zu wenig.» Das Ziel sei ehrgeizig, «aber wir werden dies schaffen».

Eine Milliarde Euro werde man für eine «Gigabit-Infrastruktur überall in Bayern» ausgeben, sagte Seehofer. Zwei Milliarden solle es für die Anwendung geben: in Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft und Medizin. Zudem sind bis 2022 insgesamt mehr als 2000 neue Stellen geplant.