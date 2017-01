Bayern-Ei-Affäre: SPD und Grüne erhöhen Druck

München (dpa/lby) – In der Bayern-Ei-Affäre erhöhen SPD und Grüne den Druck auf Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU). Die SPD fordert nun ihren Rücktritt, die Grünen drohen mit einem Untersuchungsausschuss. Anlass sind Berichte von «Süddeutscher Zeitung» und Bayerischem Rundfunk, wonach die Behörden «offenbar» wichtige Schritte zur Aufklärung unterlassen hätten – das legten eigene Recherchen nahe. Das Ministerium war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

«Offenbar versäumten es die Behörden massenhaft verseuchte Eier zurückzurufen», kritisierte der SPD-Verbraucherschutzexperte Florian von Brunn am Donnerstag in München. Entgegen den bisherigen offiziellen Aussagen sei es zu zahlreichen Erkrankungen auch in Deutschland und Bayern gekommen. «Alle diese Informationen wurden dem Landtag und der Öffentlichkeit vorenthalten», sagte er. «Wenn die verantwortliche CSU-Ministerin Ulrike Scharf nur einen Funken Anstand hat, dann zieht sie jetzt die Konsequenzen und tritt zurück.»