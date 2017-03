Bayern fordert mehr Geld für bäuerliche Familienbetriebe

München/Hannover (dpa/lby) – Bäuerliche Familienbetriebe sollen nach dem Willen Bayerns mehr finanzielle Unterstützung erhalten. «Wir brauchen eine viel stärkere Umverteilung der Agrarzahlungen zugunsten kleinerer und mittlerer Betriebe», sagte Bayerns Landwirtschaftsminister Helmut Brunner (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Agrarminister der Länder treffen sich am Donnerstag und Freitag in Hannover; der niedersächsische Minister Christian Meyer (Grüne) hat derzeit den turnusmäßig wechselnden Konferenzvorsitz inne.