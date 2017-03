Bayern-Frauen im Pariser «Hexenkessel»: Halbfinale greifbar

Paris (dpa/lby) – Die Fußballerinnen des FC Bayern wollen den Einzug ins Halbfinale der Champions League perfekt machen. Nach dem 1:0 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain ist die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle nur noch einen Schritt vom Weiterkommen in der Königsklasse entfernt. «Da wird uns ein Hexenkessel erwarten», warnte Wörle vor dem Rückspiel am Mittwoch (20.00 Uhr) im Pariser Prinzenpark-Stadion. «Wir haben eine gute Grundlage, um dort um alles zu fighten, was geht.»

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hofft ebenfalls auf den Einzug in die Vorschlussrunde. «Das ist eine gute Ausgangslage, weil man kein Tor bekommen hat. Aber so wie die Französinnen gespielt haben, müssen wir schon einen guten Tag erwischen, um weiterzukommen», sagte Hoeneß.

Auch im Rückspiel gegen den letztjährigen Halbfinalisten und Finalisten von 2015 wird die Personallage der Bayern-Frauen wegen zahlreicher Verletzter angespannt sein. Beim 1:0 am Sonntag in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen kehrte neben Lena Lotzen aber auch Vanessa Bürki in die Anfangsformation zurück. Ihr Comeback nach langen Pausen gaben zudem Viktoria Schnaderbeck und Sarah Romert.