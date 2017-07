Bayern-Leihgabe Gnabry bei Hoffenheim

Windischgarsten/Österreich (dpa) – U21-Europameister Serge Gnabry erhofft sich von seiner Leihe vom FC Bayern München an 1899 Hoffenheim viele Einsätze. «Ich will viel Spielpraxis sammeln. Ich weiß, dass ich hier viel lernen kann», sagte der Offensivspieler an seinem ersten Trainingstag mit dem Champions-League-Qualifikanten in Windischgarsten zu den Gründen seines Wechsels. «Man weiß, dass der Kader beim FC Bayern anders ist.»

Gnabry, der in der vergangenen Saison für Werder Bremen in 27 Bundesliga-Spielen elf Tore erzielte, hatte im Juni bei den Bayern einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Am vergangenen Freitag machte Hoffenheim das Leihgeschäft mit dem Offensivspieler perfekt. In München hätte er mit dem kolumbianischen Star James Rodriguez (zuvor Real Madrid) einen weiteren Konkurrenten bekommen. Bei den Kraichgauern würde Gnabry «am liebsten auf der Zehn oder links» spielen.

Der 22-Jährige, der schon als Jugendlicher zum FC Arsenal gewechselt war und insgesamt fünf Jahre in England spielte, war am Dienstagabend nach Österreich zum Team von Trainer Julian Nagelsmann geflogen. «Wir wollen ihn hier in die Mannschaft integrieren und ihn mit den ersten Inhalten konfrontieren. Das kann auch beim Video-Studium mit den Co-Trainern oder unserem Video-Analysten sein», sagte Sportchef Alexander Rosen. Gnabry gewann mit der deutschen Olympia-Auswahl 2016 in Rio de Janeiro die Silbermedaille und gehört zur siegreichen deutschen Auswahl von der U21-EM.