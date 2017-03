Bayern mit Boateng gegen Frankfurt: Ingolstadt unter Druck

München (dpa/lby) – In der Fußball-Bundesliga plant der FC Bayern München am 24. Spieltag einen weiteren Schritt zum fünften Meistertitel am Stück. Der Tabellenführer empfängt heute (15.30 Uhr) im eigenen Stadion Eintracht Frankfurt. «Wir wollen die nächsten Punkte einfahren», sagte Torwart Manuel Neuer. Nationalspieler Jérôme Boateng soll gegen die Hessen sein Comeback nach mehr als drei Monaten Verletzungspause feiern. «Er startet nicht. Aber ich will ihm einige Minuten geben», kündigte Trainer Carlo Ancelotti an.

Am Abend (18.30 Uhr) steht für den FC Ingolstadt ein weiteres Schlüsselspiel im Abstiegskampf auf dem Programm. Gegen den 1. FC Köln muss dem Tabellenvorletzten schon fast der dritte Heimsieg der Saison gelingen, um weiterhin eine Chance auf den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse zu haben. Sportdirektor Thomas Linke hat bereits Platz 16 und damit die Relegationsspiele gegen den Dritten der 2. Bundesliga zum realistischen Saisonziel erklärt.

Der FC Augsburg muss erst am Sonntag (15.30 Uhr) beim FC Schalke 04 antreten. Kapitän Paul Verhaegh steht den Augsburgern in der Partie gegen den Tabellennachbarn wieder zur Verfügung. «Es ist uns egal, ob Schalke in der Tabelle vor oder hinter uns steht. Wir schauen nur auf uns und wollen punkten», sagte FCA-Trainer Manuel Baum.