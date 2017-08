Bayern-Sieg zum Auftakt: Nach Unwetter 3:1 gegen Leverkusen

München (dpa) – Der FC Bayern München hat zum Auftakt der 55. Bundesligasaison einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen gefeiert. Die Neuzugänge Niklas Süle (9. Minute) und Corentin Tolisso (18.) sowie Robert Lewandowski per Foulelfmeter (53.) trafen am Freitag für den deutschen Fußball-Meister. Vor 75 000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena gelang Admir Mehmedi (65.) nur noch das 3:1. Vor Lewandowskis Strafstoß kam erstmals in der Bundesliga-Geschichte der Videobeweis zum Einsatz. Wegen eines Unwetters mit starkem Regen wurde die zweite Hälfte verspätet angepfiffen.