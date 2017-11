Bayern-Spieler Ribéry zuversichtlich für Comeback

München (dpa) – Franck Ribéry hat sich zuversichtlich zu seinem Comeback beim FC Bayern München geäußert. «Natürlich fühle ich mich jetzt sehr gut, aber wir müssen noch alles kontrollieren und dürfen kein Risiko eingehen. Ich weiß, dass ich noch nicht bei 100 Prozent bin, aber ich kann schon gut draußen und drinnen arbeiten», sagte der 34 Jahre alte Offensivspieler aus Frankreich am Dienstag bei FC Bayern.tv. «Nächste Woche müssen wir noch eine MRT-Kontrolle machen, und ich hoffe, wenn sie 100 Prozent passt, kann ich wieder langsam mit dem Ball trainieren.»

Ribéry hatte nach seinem Außenbandriss und einer fünfwöchigen Verletzungspause am Montag erstmals wieder eine Laufeinheit auf dem Feld an der Säbener Straße absolviert. Ribéry hatte sich am 1. Oktober im Auswärtsspiel bei Hertha BSC (2:2) verletzt.