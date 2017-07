Bayern vor dem heißesten Tag des Jahres

München (dpa/lby) – Die Menschen in Bayern erwartet in dieser Woche möglicherweise der bisher heißeste Tag des Jahres. Bis zu 37 Grad sollen am Dienstag die Thermometer in Niederbayern anzeigen. «Das könnte der heißeste Tag 2017 werden», sagte ein Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes am Montag.

Bisher war der 19. Juli mit 35 Grad in Kitzingen Spitzenreiter. So warm soll es am Dienstag auch in München, Nürnberg und Augsburg werden. In Unter- und Oberfranken sowie Schwaben kann es am Dienstagnachmittag und -abend außerdem gewittern.

Richtig abkühlen wird das Wetter aber erst kommende Woche. Dann fallen die Temperaturen wieder auf um die 25 Grad. Bis dahin: Ventilator einschalten, Eis schlecken und Schatten aufsuchen.