Bayern wollen Erfolgsserie fortsetzen

München (dpa) – Der FC Bayern möchte die Serie starker Auftritte heute in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Nach dem 8:0 gegen den Hamburger SV und dem 3:0 im Pokal gegen den FC Schalke 04 wollen die Münchner beim 1. FC Köln die nächsten Punkte für die deutsche Meisterschaft einfahren. Trainer Carlo Ancelotti erwartet aber ein schwieriges Spiel bei den heimstarken Kölnern. Die Rheinländer verloren zuletzt im April des Vorjahres ein Heimspiel.

Ebenfalls auswärts tritt der FC Ingolstadt an. Die Mannschaft von Trainer Maik Walpurgis strebt beim Champions-League-Kandidaten 1899 Hoffenheim einen Erfolg an. Die Hoffenheimer sind für Ingolstadt im Abstiegskampf ein großes Vorbild. Vor einem Jahr stand Hoffenheim wie jetzt Ingolstadt nach 22 Spieltagen mit 18 Punkten auf dem vorletzten Tabellenrang. So wie damals der Gegner will in dieser Saison der FC Ingolstadt den Klassenverbleib schaffen. Anpfiff beider Spiele ist um 15.30 Uhr.