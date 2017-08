Bayern zum Saisonstart ohne James

München (dpa) – Der FC Bayern München muss ohne Neuzugang James Rodríguez in die Bundesligasaison starten. Der Leihspieler von Real Madrid zog sich beim 0:3 des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen den FC Liverpool im Rahmen des Audi Cups eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel zu. Das teilten die Bayern am Mittwoch mit. Bei der Ausfallzeit blieb der deutsche Meister vage. James werde «in den kommenden Wochen» ausfallen. Das kann auch gut zwei Monate oder mehr bedeuten.

Mittelfeldspieler Thiago hat in der Partie gegen Liverpool am Dienstagabend eine Bauchmuskelverletzung erlitten. Er falle damit zunächst für den Supercup am Samstag gegen Borussia Dortmund aus. David Alaba, der im ersten Spiel beim Audi Cup ebenfalls angeschlagen ausgewechselt werden musste, soll am Donnerstag wieder individuell trainieren können.

Neben James müssen die Bayern zum Saisonstart auch definitiv auf Abwehrspieler Juan Bernat verzichten, der mit einer Fußverletzung (Syndesmoseriss) länger ausfallen wird. Ungewiss ist noch, ob Torwart Manuel Neuer nach einem Mittelfußbruch zum Bundesligastart am 18. August gegen Bayer Leverkusen fit wird.