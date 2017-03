BayernLB überholt Commerzbank

München (dpa/lby) – Die BayernLB liefert im schwachen deutschen Bankenmarkt einen Lichtblick: Die bayerische Landesbank hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 545 Millionen Euro erzielt – im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von zehn Prozent, wie Vorstandschef Johannes-Jörg Riegler am Donnerstag in München sagte.

Die vergleichsweise kleine BayernLB mit ihren 7100 Mitarbeitern wirtschaftet damit profitabler als wesentlich größere Häuser wie die Commerzbank oder die defizitäre Deutsche Bank. Erstmals seit der Finanzkrise schüttet die BayernLB einen Teil ihres Gewinns aus, an die bayerische Staatskasse fließen 115 Millionen Euro, wie Finanzminister Markus Söder (CSU) in München sagte.

Im Zuge der Finanzkrise 2008 und 2009 war auch die BayernLB an den Rand der Pleite geraten und musste mit Notkrediten von zehn Milliarden Euro gerettet werden. Die EU-Kommission verordnete daraufhin eine Schrumpfkur, die Bank musste ihre Bilanzsumme von 400 auf gute 200 Milliarden Euro halbieren.