Bayerns Apotheker in Not

München (dpa/lby) – Der Versand rezeptpflichtiger Medikamente durch ausländische Anbieter wird nach Einschätzung des Vorsitzenden des Bayerischen Apothekerverbandes (BAV), Hans-Peter Hubmann, zu einer immer größeren Bedrohung für Apotheken im Freistaat. Die Stimmung in der Apothekerschaft sei sehr verhalten bis depressiv, seit der Europäische Gerichtshof im Oktober Versandapotheken mit Sitz außerhalb Deutschlands erlaubte, auch auf verschreibungspflichtige Arzneien Rabatte zu gewähren, sagte Hubmann am Donnerstag in München. Für deutsche Apotheker sind solche Rabatte verboten. Bislang hätten ausländische Versandapotheken bei rezeptpflichtigen Medikamenten zwar erst einen Marktanteil von rund einem Prozent. Doch der könnte auf bis zu 15 Prozent steigen, sagte Hubmann und warnte: «Dann tut es auch für Bayerns Apotheker richtig weh.»

Die Forderung, den Versand von rezeptpflichtigen Arzneien in Deutschland ganz zu verbieten, wird sich nach Einschätzung Hubmanns vor der Bundestagswahl nicht mehr umsetzen lassen. Er setzt darauf, dass die nächste Regierung schnell ein solches Verbot beschließt. Hubmann warnte auch vor einer Ausbreitung des Versands von rezeptfreien Medikamenten. Dadurch drohe eine «Trivialisierung aller Arzneimittel». Auch frei verkäufliche Medikamente, wie etwa Schmerzmittel, seien «keine Lutschbonbons», sagte der BAV-Chef.