Bayerns Beamte sollen mehr Gehalt bekommen

München (dpa/lby) – Nach dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst sollen auch die Einkommen von Beamten in Bayern angepasst werden. Über einen entsprechenden Gesetzentwurf debattiert der Landtag heute in erster Lesung. Im Februar hatten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber in Potsdam auf einen Tarifkompromiss für die Landesangestellten geeinigt. Das Ergebnis sieht insgesamt 4,35 Prozent mehr Lohn innerhalb von zwei Jahren vor. Für Beamte können Gewerkschaften keine Tarifverträge abschließen. Seit 2006 können die Länder wie der Bund entscheiden, ob und wie sie die Tarifabschüsse für die eigenen Beamten übernehmen wollen. In Bayern ist es üblich, die Tarifabschlüsse auf die Beamten zu übertragen.