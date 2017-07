„Bayerns Best 50“: Hofmann – Ihr Impulsgeber für Mitarbeiter- und Umsatzwachstum geehrt

Großer Erfolg für Hofmann – Ihr Impulsgeber. Wirtschaftsministerin Aigner hat das Lichtenfelser Unternehmen jetzt mit der Auszeichnung „Bayerns Best 50“ geehrt. Der Preis geht an Unternehmen mit großem Mitarbeiter- und Umsatzwachstum. Der Lichtenfelser Werkzeug- und Maschinenbauer hat die Mitarbeiterzahl über die letzten fünf Jahre um rund ein Drittel gesteigert. Der Umsatz hat sich im gleichen Zeitraum fast verdoppelt. Der Preis sei nicht nur eine Bestätigung der Arbeit von Hofmann, sondern auch Ansporn dafür, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen, sagte Geschäftsführer Stefan Hofmann nach der Preisverleihung. So will Hofmann in den nächsten Jahren die Geschäftsbereiche Werkzeug- und Maschinenbau weiter ausbauen und die Zusammenarbeit untereinander noch stärker verzahnen.