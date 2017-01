Bayerns Bevölkerung wächst auf 12,85 Millionen Menschen

Fürth (dpa/lby) – Bayerns Bevölkerung wächst weiter: Ende 2015 lebten rund 12,85 Millionen Menschen im Freistaat, etwa 152 000 mehr als im Vorjahr. Dies gab das bayerische Innenministerium im Vorfeld der Veröffentlichung des Statistischen Jahrbuchs 2016 bekannt. Ende 2014 lebten 12,7 Millionen Menschen in Bayern, 87 000 mehr als im Jahr davor. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will das neue Statistische Jahrbuch heute in Fürth vorstellen.

Dieses hält auf Hunderten Seiten verschiedene Daten über den Freistaat fest. Auch der Flächenverbrauch werde Thema sein, sagte ein Ministeriumssprecher. Die bayerischen Grünen kritisieren den stetigen Flächenverbrauch im Land und fordern ein Umdenken.