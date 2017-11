Bayerns Bischöfe lassen nicht am Kirchenasyl rütteln

München (dpa/lby) – Bayerns katholische Bischöfe haben sich besorgt über die gerade im Freistaat hohe Zahl von Ermittlungsverfahren gegen Flüchtlinge und Pfarrer im Zusammenhang mit Kirchenasyl gezeigt. In jedem Kloster, in dem es einen Fall gegeben habe, sei auch ermittelt worden, sagte der Leiter des Katholischen Büros Bayern, Lorenz Wolf, am Donnerstag im München. Zuvor war über das Thema bei der Freisinger Bischofskonferenz, die dieses Mal in München stattfand, beraten worden. Bisher sei seinem Wissen nach noch kein Verfahren eröffnet worden, so Wolf. Es werde zwischen 180 und 200 Flüchtlingen Kirchenasyl gewährt.

Im Freistaat hatten mehrere Staatsanwaltschaften wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt Ermittlungen gegen Pfarrer aufgenommen. Der Münchner Kardinal und Erzbischof Reinhard Marx betonte: «Wir halten an der Tradition des Kirchenasyls fest.» Man verstecke niemanden, sondern melde jeden Fall. «Die Zahlen in dem Bereich sind wirklich nicht so riesig, dass man sagen könnte, hier sei das Gesamtproblem der Flüchtlinge involviert.» Es sei ein Zeichen: «Und das wollen wir weiterhin, dass es möglich ist – dieses Zeichen.»