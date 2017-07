Bayreuth komplettiert Basketball-Kader mit US-Profi York

Bayreuth (dpa) – Die Basketballer von medi Bayreuth haben ihren Kader für die kommende Saison komplett. Als letzten Neuzugang präsentierten die Oberfranken am Montag Gabe York als neuen Shooting Guard für die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga und der FIBA Champions League. Der Amerikaner, der am Mittwoch 24 Jahre alt wird, «ist ein athletischer, kreativer und vielseitiger Scorer, der vor allem im Distanzwurf seine große Stärke hat», sagte Trainer Raoul Korner. York kommt von den Erie BayHawks aus der Nachwuchsliga NBA G-League. Er ist der dritte Neuzugang und insgesamt zehnte Spieler im Kader.

Dem Aufgebot nicht mehr angehören wird Jugend-Nationalspieler Moritz Trieb, der die sportliche Laufbahn im Alter von nur 19 Jahren beendete, um sich ganz seinem Medizinstudium zu widmen.