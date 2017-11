Bayreuth wächst: mehr als 74.500 Einwohner in der Wagnerstadt

Entgegen aller Prognosen steigen in Bayreuth die Einwohnerzahlen – und das bereits seit fünf Jahren. Die Wagnerstadt hat aktuell sogar über 74.500 Einwohner. Vergleichbar hohe Zahlen gab es laut Einwohnermeldeamt zuletzt in den Jahren 2002 bis 2004. Hier wirken sich auch Zuzüge wie z.B. von Studienanfängern an der Uni zu Beginn des Semesters positiv aus.

Auch das Arbeitsplatzangebot sowie die Attraktivität als Wohnort begünstigten die gute Entwicklung in Bayreuth, so die Stadt.