Bayreuther „Borracho“ macht dicht: Ausverkauf des Inventars am Neujahrstag

Nach 17 Jahren ist Schluss – die Bayreuther Szenekneipe „Borracho“ macht dicht. Zumindest vorerst: ein Nachfolger stehe nämlich schon in den Startlöchern, heißt es in einem Medienbericht. Einmal noch darf kräftig gefeiert werden und zwar an Silvester. Einen Tag später soll es einen Flohmarkt geben, bei dem das ganze Inventar des „Borracho“ verkauf wird – angefangen von Gläsern und Geschirr über Stühle und Tische bis hin zu DJ-Technik und Beleuchtung.

Das „Borracho“ in der unteren Fußgängerzone gilt als eine der ältesten Cocktailbars in Bayreuth. Schon in den Fünfzigerjahren war das Lokal bei Party-Gängern beliebt. Ältere Bayreuther erinnern sich noch an den Jazz-Keller.