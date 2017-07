Bayreuther Festspiele gehen mit «Parsifal» weiter

Bayreuth (dpa) – Bei den Bayreuther Festspielen steht heute der «Parsifal» auf dem Spielplan. Die Inszenierung von Uwe Eric Laufenberg geht in diesem Jahr in die zweite Runde. Im Sommer 2016 hatte der Intendant des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden mit der Oper von Richard Wagner die Saison auf dem Grünen Hügel eröffnet. Kritiker hatten die religionskritische Interpretation des Bühnenstücks damals sehr unterschiedlich bewertet, die Reaktionen reichten von großem Lob bis zu heftiger Kritik. Die musikalische Leitung übernimmt auch heuer wieder der Dirigent Hartmut Haenchen.

Die Festspiele wurden am Dienstag eröffnet mit «Die Meistersinger von Nürnberg» in einer Neuinszenierung von Barrie Kosky, Intendant der Komischen Oper Berlin. Bis zum 28. August stehen insgesamt rund 30 Vorstellungen auf dem Spielplan, darunter der vierteilige Zyklus «Der Ring des Nibelungen». Die Tetralogie in der Regie von Frank Castorf ist in diesem Jahr zum letzten Mal in Bayreuth zu sehen.