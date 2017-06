Bayreuther LGS-Gelände: Was tun gegen die Vandalen?

Das ehemalige Landesgartenschau-Gelände in Bayreuth ist in letzter Zeit immer wieder Ziel von Vandalen geworden. Ende Mai hatten Unbekannte sogar einen Schaden in Höhe von 10.000 Euro angerichtet. Mittlerweile ist fast alles repariert und aufgeräumt worden.

Ganz vom LGS-Gelände fernhalten kann man Vandalen nicht, aber die Bayreuther selbst können etwas tun. Wenn sie jemanden randalieren sehen, sollen sie gleich die Polizei rufen und nicht erst am Tag danach, sagt der Leiter des Stadtgartenamtes, Robert Pfeifer.

Außerdem brächte es was, wenn viele Besucher in den Abendstunden kämen. Das schrecke die Vandalen ab.

Das Stadtgartenamt hat wegen der Schäden Anzeige gegen Unbekannt erstattet.