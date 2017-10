Beckert holt 15. deutschen Titel und knackt Weltcup-Norm

Inzell (dpa) – Der WM-Dritte Patrick Beckert hat am Freitag seinen 15. Titel bei deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften gewonnen. Der Erfurter setzte sich in Inzell nach spannendem Kampf über 5000 Meter in glänzenden 6:16,87 Minuten gegen Lokalmatador Moritz Geisreiter durch und sicherte sich zum fünften Mal nacheinander den Titel auf dieser Distanz.

Der Inzeller Geisreiter, der schon bei Testrennen seine Fortschritte unterstrichen hatte, lag bis zwei Runden vor Schluss deutlich in Führung und musste sich im direkten Duell erst auf der Zielgerade beugen. In 6:17,20 Minuten erfüllte er gleichfalls locker die interne Weltcup-Norm des Verbandes.

Der Auftakt zur Weltcup-Saison erfolgt in zwei Wochen in Heerenveen, bei den ersten vier Stationen der Serie werden die Olympia-Tickets vergeben.