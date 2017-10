Bedarfszuweisungen 2017: Landkreis Kulmbach bekommt 2,4 Millionen Euro

Sie sollen helfen, Löcher im Haushalt zu stopfen und eine Kommune handlungsfähig zu machen – die Bedarfszuweisungen, die der Freistaat Bayern einmal im Jahr ausschüttet. Auch in diesem Jahr fließt dabei viel Geld in die Region. Der Landkreis Kulmbach erhält in diesem Jahr 2,4 Millionen Euro.

Auch für die Städte und Gemeinden im Landkreis waren es heute positive Nachrichten: sie bekommen Zuwendungen von insgesamt 1 Million Euro.

Die Zuwendungen im Einzelnen:

Gemeinde Harsdorf: 150.000 Euro

Stadt Kupferberg: 250.000 Euro

Markt Presseck: 100.000 Euro

Stadt Stadtsteinach: 200.000 Euro

Markt Thurnau: 300.000 Euro

Aus dem Landkreis Bayreuth erhielten unter anderem die Stadt Bad Berneck mit 1,8 Millionen und die Gemeinde Bischofsgrün mit 200.000 Euro Unterstützung.