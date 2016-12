Bedford-Strohm: «Angst ist ein schlechter Ratgeber»

Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) – Die Sternsinger wollen in diesem Jahr besonders auf den Klimawandel aufmerksam machen. Am (…)

Sternsinger sammeln für Kinder in Not: Auftakt in Neumarkt

Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) – Sie kommen in historischen Gewändern an die Tür und sammeln Geld für Kinder in Not. Die (…)