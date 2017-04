Bedford-Strohm: Kirchenasyl kann Leben retten

München (dpa/lby) – Kirchenasyl kann aus Sicht des evangelischen Landesbischofs Heinrich Bedford-Strohm Leben retten. Denn rechtsstaatliche Entscheidungen könnten in Einzelfällen «zu unerträglichen Härten bis hin zur Gefährdung von Leib und Leben für Flüchtlinge» führen. «Eben auch darauf möchten Christinnen und Christen mit dem Kirchenasyl die zuständigen Behörden aufmerksam machen», sagte er nach Ministeriumsangaben bei einem Treffen am Donnerstag mit Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU).

