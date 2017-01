Bedford-Strohm ruft zu Solidarität und Mitgefühl auf

München (dpa) – Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, hat in seiner Neujahrsansprache mehr Solidarität und Mitgefühl gefordert. Deutschland sei mit großem materiellen Wohlstand gesegnet und müsse dazu beitragen, andere an diesem Wohlstand teilhaben zu lassen, sagte er laut einem vorab verbreiteten Manuskript der Predigt am Sonntag im Berliner Dom. «Es tut einem Land gut, wenn es nicht aus der Angst, sondern aus dem Vertrauen leben kann. Es tut einem Land gut, wenn nicht die Knappheitsgefühle die Seele regieren, sondern das Gefühl des Gesegnet-Seins.»

Deutschland dürfe zudem nicht nachlassen, Wege zu suchen, um Gewalt zu verhindern. Ein christlicher Blick auf die Gesellschaft bewahre vor einer Dämonisierung von Menschen, sagte Bedford-Strohm.