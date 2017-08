Befristete Jobs für Berufseinsteiger: IG Bau Franken fordert gesetzliche Regeln

In Bayern hat jeder Sechste unter 30 Jahren nur einen befristeten Job. Die Kritik an diesem Vorgehen kommt nun aus Franken. Hans Beer, Regionalleiter der fränkischen IG Bau fordert, dagegen per Gesetz vorzugehen. Die Begründung: befristete Jobs treffen vor allem Berufseinsteiger. Die daraus entstehende Unsicherheit hindert viele Betroffene daran, eine Familie zu gründen. Sie finden schwerer eine Wohnung – die Chancen sind geringer, einen Kredit zu bekommen. Außerdem verdienen befristet Beschäftige weniger, argumentiert die IG Bau.