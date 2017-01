Begehrte Bodenschätze: der Bergbau ist in Oberfranken ein nennenswerter Faktor

Oberfranken hat eine über viele Branchen breit aufgestellte Wirtschaft, von der Industrie über das Handwerk bis zu den Dienstleistern. Einen Wirtschaftsfaktor der Region haben viele gar nicht auf dem Schirm – das ist der Bergbau.

Der hat eine lange Tradition und hat laut Bergamt Nordbayern auch heute noch eine nennenswerte Größe. 17 Millionen Tonnen Bodenschätze sind im vergangenen Jahr in Franken und der Oberpfalz abgebaut worden, 3.150 Menschen in Nordbayern arbeiten im Bergbau. Zum Beispiel in einer Schiefergrube bei Geroldsgrün im Landkreis Hof – der Schiefer dort wird schon in vierter Generation abgebaut und erfreut sich aktuell bei der Wohnraumgestaltung großer Nachfrage.