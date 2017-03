Behördenverlagerung: 15 neue Arbeitsplätze im Scan-Zentrum in Wunsiedel

Im neuen Scan-Zentrum in Wunsiedel nehmen heute 15 neue Mitarbeiter ihre Arbeit in der Steuerverwaltung auf. Am 1. Juli kommen noch einmal 15 dazu. Darauf macht Heimatminister Söder aufmerksam. In Wunsiedel werden seit sechs Jahren Steuererklärungen von der Papierform in elektronische Daten gewandelt.

Bisher sind es eine Million Steuererklärungen, die verarbeitet werden. Diesen Monat kommen noch die aus Rheinland-Pfalz hinzu – gleichzeitig der Grund für die neuen Mitarbeiter, die im Zuge der Behördenverlagerung nach Wunsiedel kommen.

Das Scan-Zentrum der Bayerischen Steuerverwaltung m Fichtelgebirge mit 127 Arbeitsplätzen soll die Bayerischen Finanzämter entlasten und wurde 2011 eingerichtet

.