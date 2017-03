Die Behördenverlagerungen nach Oberfranken laufen und liegen gut im Zeitplan. Diese Bilanz zieht Heimatminister Markus Söder zwei Jahre nach dem Start.

In Oberfranken sieht das Konzept 13 Verlagerungen vor, die in der Summe mehr als 400 Arbeitsplätze in die Region bringen sollen. Sieben von ihnen sind schon abgeschlossen, darunter auch zwei Projekte in Kulmbach – das Kompetenzzentrum für Ernährung und das Kompetenzzentrum für Strahlenschutz mit insgesamt 35 Arbeitsplätzen.