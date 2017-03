Der samstägliche Einkauf in der Kulmbacher Albert-Ruckdeschel-Straße ist für eine 24-jährige Frau, aber auch für einen 73-jährigen Mann nicht gut zu Ende gegangen. Der Rentner parkte sein Auto aus, übersah dabei aber die 24-Jährige. Sie lud gerade ihre Einkäufe in den Kofferraum ein. Der Mann striff mit seinem Auto die Frau und stieß auch noch gegen ihr Fahrzeug. Sie wurde leicht verletzt; der Mann kam wohl mit dem Schrecken davon. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro.